Любит сардельки и спасает людей: в ГСЧС рассказали, как овчарка Ава помогает им (видео)

По словам спасателя Валерия, собака выполняет поставленные задачи не только в Украине, но и за границей. Она участвовала в спасательной операции после землетрясения в Турции.

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У украинских спасателей есть дополнительный пушистый помощник, который вместе с ними помогает людям, оказавшимся в сложном положении. Историю Авы рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Речь идет про бельгийскую овчарку, которая помогает украинским чрезвычайникам искать людей, в том числе и под завалами. Зовут ее по документам Авалокитешвара, однако сотрудники ГСЧС называют ее Ава или же Богиня.

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"Именно так зовут и богиню милосердия в буддизме. Спасение людей — основная задача Авы в ГСЧС — едва ли не самое яркое проявление милосердия", — говорится в сообщении.

Сейчас бельгийской овчарке 4 с половиной года, а на службу она попала в двухлетнем возрасте. Кинолог ГСЧС Валерий Радченко благодаря знакомым познакомился с ней практически сразу после рождения. С тех пор они неразлучны и живут в одной семье.

За спиной у Авы уже колоссальное количество успешных операций. Она работала на завалах не только в Украине, но и за границей, включая Турцию, где в прошлом году произошли сильные землетрясения. Всего бельгийская овчарка спасла 7 жизней.

"Пушистая чрезвычайница всегда внимательна и даже задает тон работы! Имеет свои рабочие и выходные дни, распорядок дня. А еще она любит сардельки… и играть, особенно — со своим Валерием. Пока он рассказывает о характере и предпочтениях четвероногой напарницы, Авин взгляд полон любви и преданности", — говорится в сообщении.

При этом, как только она слышит от хозяина команду, что пора спасать людей — ее глаза сразу становятся серьезными и она моментально приступает к работе, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

Напомним, 20 мая 2022 года сообщалось, что харьковские спасатели обзавелись собственным Байрактаром. Щенок был спасен пожарниками в марте во время ликвидации возгорания частного дома в Харькове, в который попал вражеский снаряд. Сотрудники ГСЧС привезли его на территорию пожарной части, где малыш быстро освоился и стал "своим".

6 октября 2022 года спасатели показали, как служебные собаки ищут людей после ракетного удара по Запорожью. Спасателям помогают ликвидировать последствия ракетных ударов кинологи Павлоградского поисково-спасательного отряда "Антарес" со служебными собаками и добровольцы.