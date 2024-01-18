Любить сардельки і рятує людей: у ДСНС розповіли, як вівчарка Ава допомагає їм (відео)

За словами рятувальника Валерія, собака виконує поставлені завдання не тільки в Україні, а й за кордоном. Ава брала участь у рятувальній операції після землетрусу в Туреччині.

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В українських рятувальників є додатковий пухнастий помічник, який разом із ними допомагає людям, що опинилися в складному становищі. Історію Ави розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Йдеться про бельгійську вівчарку, яка допомагає українським надзвичайникам шукати людей, зокрема й під завалами. Звуть її за документами Авалокітешвара, проте співробітники ДСНС називають її Ава або ж Богиня.

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"Саме так звуть і богиню милосердя в буддизмі. Порятунок людей — основне завдання Ави в ДСНС — чи не найяскравіший прояв милосердя", — йдеться в повідомленні.

Зараз бельгійській вівчарці 4 з половиною роки, а на службу вона потрапила у дворічному віці. Кінолог ДСНС Валерій Радченко завдяки знайомим познайомився з нею практично одразу після народження. Відтоді вони нерозлучні і живуть в одній родині.

За спиною в Ави вже колосальна кількість успішних операцій. Вона працювала на завалах не тільки в Україні, а й за кордоном, включно з Туреччиною, де торік сталися сильні землетруси. Загалом бельгійська вівчарка врятувала 7 життів.

"Пухнаста надзвичайниця завжди уважна і навіть задає тон роботи! Має свої робочі та вихідні дні, розпорядок дня. А ще вона любить сардельки... та гратися, особливо — зі своїм Валерієм. Поки він розповідає про характер та вподобання чотирилапої напарниці, Авин погляд сповнений любові та відданості", — йдеться в повідомленні.

При цьому, щойно вона чує від господаря команду, що настав час рятувати людей — її очі одразу стають серйозними, і вона миттєво береться за роботу, щоб допомогти тим, хто цього потребує.

Нагадаємо, 20 травня 2022 року повідомлялося, що харківські рятувальники обзавелися власним Байрактаром. Цуценя врятували пожежники в березні під час ліквідації загоряння приватного будинку в Харкові, в який влучив ворожий снаряд. Співробітники ДСНС привезли його на територію пожежної частини, де малюк швидко освоївся і став "своїм".

6 жовтня 2022 року рятувальники показали, як службові собаки шукають людей після ракетного удару по Запоріжжю. Рятувальникам допомагають ліквідовувати наслідки ракетних ударів кінологи Павлоградського пошуково-рятувального загону "Антарес" зі службовими собаками та добровольці.