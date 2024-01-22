Пожар в доме задержанного инвестбанкира Мазепы: в полиции назвали предварительную причину (фото)

По информации правоохранителей, имущество было оформлено на мать Игоря Мазепы. Пострадавших в результате пожара нет.

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Главное управление Национальной полиции в Черниговской области назвало предварительную причину пожара в доме бизнесмена, основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы в Городнянском районе на Черниговщине. Об этом официально 22 января сообщила черниговская полиция.

По информации полицейских, причиной стали конструктивный недостаток и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Что случилось

В ночь на понедельник, 22 января, в селе Картовецкое Городнянской общины загорелся пожар в семейном доме Игоря Мазепы, инвестбанкира, задержанного Государственным бюро расследований (ГБР). Дом был оформлен на мать Мазепы.

Фото: Из открытых источников

По данным полиции, на момент выпуска информации пострадавших в результате пожара нет. Открыто уголовное производство по факту пожара и назначены необходимые экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Продолжается досудебное расследование.

Фото: Из открытых источников

Дело Мазепы — что известно

18 января инвестиционный банкир Игорь Мазепа был задержан на украино-польской границе, которую он собирался пересекать для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начался 15 января.

По информации ГБР, Мазепу подозревают в мошеннических "схемах" по завладению государственными землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Сейчас на этих землях строятся многочисленные коттеджные городки, в том числе речь идет о городке премиум-класса Goodlife Park в районе города Вышгород Киевской области, который связывают с именем Мазепы. Согласно обвинениям ГБР общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет 7 миллионов гривен.

19 января Печерский суд города Киева отправил Мазепу и его брата Юрия под арест до 27 февраля с альтернативой залога за Игоря Мазепу в размере почти 350 миллионов гривен.

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"Опасный прецедент": Иван Мазепа рассказал, намерен ли вносить залог в 349 млн (видео)

Напомним, Фокус писал, что Игорю Мазепе назначили один из самых больших залогов в истории Украины.