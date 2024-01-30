В Днепре курсантка выманила у девушки с сайта знакомств 800 тысяч гривен (фото)

По информации следствия, подозреваемая втерлась в доверие и выманила у потерпевшей деньги якобы на операцию. Сейчас курсантке сообщили о подозрении и отправили под стражу, ей грозит до 12 лет заключения.

Related video

В Днепропетровской области курсантка притворилась "военным" и выманила у девушки с сайта знакомств более 800 тысяч гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По информации следствия, подозреваемая учится в правоохранительном высшем учебном заведении области. Для своей противоправной деятельности она зарегистрировалась на сайте знакомств и создала анкету под мужским именем. Также, чтобы выдать себя за мужчину, девушка опубликовала украденную со страницы в соцсетях настоящего человека фотографию.

В ГБР говорят, что подозреваемая познакомилась со своей жертвой из Днепра на сайте знакомств и начала писать романтические сообщения. Потерпевшая не догадывалась, что общается не с парнем, а девушкой, поэтому доверилась и дала свой номер телефона.

Фото: державне бюро розслідувань

Курсантка систематически переписывалась с девушкой в мессенджерах и иногда звонила. Свой голос она объясняла тем, что будучи ребенком перенесла операцию на голосовые связки.

Через некоторое время подозреваемая написала, что якобы была призвана на службу и уехала на фронт, поэтому встретиться у них не получится. Впрочем "муж" пообещал дарить подарки, которые будет приносить якобы его племянница. Как выяснилось следствие, племянницей оказалась сама же подозреваемая.

Важно

На Сумщине гадалка выманила у женщины почти 2 млн грн на атрибуты для ритуалов (фото)

Чтобы выманить деньги у потерпевшей курсантка придумала легенду, будто парень, которым она притворялась, получил тяжелое ранение под Бахмутом.

"Военный" написал потерпевшей, что ему необходимы деньги на проведение операции. Девушка не смогла отказать своему "парню", поэтому, чтобы спасти его, заняла у своих родственников и знакомых 800 тысяч гривен. Все средства она перечислила на счет мошенницы.

В Государственном бюро расследований говорят, что сообщили курсантке подозрение в мошенничестве, сейчас она находится под стражей. За содеянное подозреваемой грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале января на Днепропетровщине объявили подозрение мошеннице, которая выманивала деньги у вдовы погибшего военного. Она притворилась для потерпевшей "побратимом" мужа, который якобы получил ранение и нуждается в лечении.

Также недавно в Нацполиции рассказали, какими схемами пользуются мошенники. Чаще всего злоумышленники выманивают у людей деньги продавая в интернете несуществующие вещи. Также мошенники обманывают семьи военных, которые получают различные выплаты от государства.