Погибли двое: депутату, взорвавшему гранаты в сельсовете Закарпатья, грозит пожизненный срок

По данным прокуратуры Закарпатья, действия Сергея Батрина привели к гибели двух людей, а это существенно меняет ход расследования. Сам депутат сейчас находится в больнице под круглосуточным присмотром.

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Закарпатская областная прокуратура переквалифицировала действия депутата Сергея Батрина, который в декабре прошлого года взорвал гранаты во время заседания сельского совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 31 января.

Речь про депутата Керецковского сельсовета. В дальнейшем его действия будут расследовать в качестве террористического акта, который привел в результате к гибели людей — ч. 3 ст. 258 УК Украины.

До этого мужчину подозревали в том, что он совершил террористический акт, который привел к тяжелым последствиям. Все изменилось после известий о том, что двое потерпевших депутатов скончались.

Соответственно, действия подозреваемого будут рассматриваться по более тяжелой части статьи Уголовного кодекса. Если вина будет доказана, тогда максимальное наказание для депутата будет — пожизненное лишение свободы.

Накануне сотрудники правоохранительных органов получили заключение от судебно-медицинской экспертизы по поводу одного из погибших. Тот скончался из-за полученной взрывной травмы. Результаты касаемо второй жертвы еще ожидаются.

Сам депутат Керецковского сельсовета Сергей Батрин сейчас находится в медицинском заведении под круглосуточным присмотром. К нему применили меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Расследование уголовного производства продолжается. Когда будут результаты — пока что неизвестно.

Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: что известно

15 декабря местный депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. Произошла трагедия в Керецковском сельском совете Мукачевского района. Обвиняемый во время сессии достал из кармана гранату и бросил ее на пол. После этого прозвучали несколько взрывов. Пострадали и погибли люди, которые находились в этот момент рядом.

Также в МВД заявили, что закарпатский депутат заранее готовился подорвать гранаты в сельсовете. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, найденная записка подтверждает планы Сергея Батрина. Впрочем, ее содержимое не разглашают.

Напомним, 17 декабря Сергею Батрину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще тогда, как отмечали в Офисе генерального прокурора, решался вопрос о том, чтобы переквалифицировать дело в связи с гибелью одного из пострадавших.