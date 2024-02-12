Суд отклонил иск Фарион против "Львовской политехники": языковед отреагировала

Ирина Фарион назвала решение суда касательно ее увольнения "заказной политической публицистикой". По ее словам, "Путин искренне аплодирует".

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Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении иска языковеду и бывшему народному депутату Ирине Фарион к университету "Львовская политехника" о восстановлении ее в должности профессора кафедры украинского языка. Об этом пишет ZAXID.NET 12 января.

Сообщается, что суд решил рассматривать дело Фарион по правилам упрощенного производства без уведомления (вызова) сторон. В ходе рассмотрения судья Виталий Стрельбицкий признал приказы ректора Львовской политехники об увольнении Ирины Фарион законными.

"По результатам рассмотрения этого дела у суда не осталось сомнений в том, что поведение истца, а именно его высказывание, можно охарактеризовать как аморальный проступок", – говорится в решении суда.

Как отмечают журналисты, Фарион может подать апелляцию.

Как Фарион отреагировала на решение суда

В своем Telegram-канале Ирина Фарион заявила, что ее увольнение из "Львовской политехники" было "политически мотивированным и незаконным". Языковед утверждает, что заключение судьи "не имеет ничего общего с правовым обоснованием".

"Это заказная политическая публицистика, что является полной дисквалификацией львовского судьи. Этого следовало ожидать. Апелляция будет. Я не борюсь за восстановление в должности, потому что моя должность уже давно просто Ирина Фарион. Я борюсь за справедливость", — написала она.

Фарион подчеркнула, что нельзя увольнять людей на основании политических убеждений и "превращать государство в концлагерь".

"Путин искренне аплодирует такому решению, как и офис президента окровавленной Украины. Как трогательно сошлись интересы двух противоборствующих государств в войне в лицах их руководителей", — добавила языковед.

Реакция Фарион на решение суда

Увольнение Фарион: что известно

Напомним, 15 ноября СБУ открыла уголовное производство против бывшего нардепа и филолога Ирины Фарион после ее скандальных высказываний в отношении русскоязычных служащих ВСУ. В ведомстве отметили, что следователи также проверят публикацию личных данных проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В тот же день Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка во "Львовской политехнике". В приказе об увольнении говорится, что причиной такого решения стало "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка".

Приказ об увольнении Фарион

Позже, 22 ноября, Фарион сообщила, что получила выписку из приказа о своем увольнении. Она отметила, что получила "благодарность от рабов" в День Революции Достоинства и назвала это "большой индивидуальной заслугой".

Фарион получила виписку из приказа об увольнении

Кроме того, 7 декабря на портале "Судебная власть Украины" появилась информация о том, что Фарион подала в суд из-за увольнения из "Львовской политехники". Предметом иска является признание незаконным и отмена приказа об увольнении.