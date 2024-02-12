Суд відхилив позов Фаріон проти "Львівської політехніки": мовознавиця відреагувала

Ірина Фаріон назвала рішення суду щодо її звільнення "замовною політичною публіцистикою". За її словами, "Путін щиро аплодує".

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Галицький районний суд Львова відмовив у задоволенні позову мовознавиці та колишній народній депутатці Ірині Фаріон до університету "Львівська політехніка" про поновлення її на посаді професора кафедри української мови. Про це пише ZAXID.NET 12 січня.

Повідомляється, що суд вирішив розглядати справу Фаріон за правилами спрощеного провадження без повідомлення (виклику) сторін. Під час розгляду суддя Віталій Стрельбицький визнав накази ректора Львівської політехніки про звільнення Ірини Фаріон законними.

"За результатами розгляду цієї справи у суду не залишилося сумнівів у тому, що поведінку позивача, а саме його висловлювання, можна охарактеризувати як аморальну провину", — йдеться в рішенні суду.

Як зазначають журналісти, Фаріон може подати апеляцію.

Як Фаріон відреагувала на рішення суду

У своєму Telegram-каналі Ірина Фаріон заявила, що її звільнення з "Львівської політехніки" було "політично вмотивованим і незаконним". Мовознавиця стверджує, що висновок судді "не має нічого спільного з правовим обґрунтуванням".

"Це замовна політична публіцистика, що є повною дискваліфікацією львівського судді. Цього слід було очікувати. Апеляція буде. Я не борюся за поновлення на посаді, бо моя посада вже давно просто Ірина Фаріон. Я борюся за справедливість", — написала вона.

Фаріон наголосила, що не можна звільняти людей на підставі політичних переконань і "перетворювати державу на концтабір".

"Путін щиро аплодує такому рішенню, як і офіс президента закривавленої України. Як зворушливо зійшлися інтереси двох протиборчих держав у війні в обличчях їхніх керівників", — додала мовознавиця.

Реакція Фаріон на рішення суду

Звільнення Фаріон: що відомо

Нагадаємо, 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження проти колишньої нардепки та філологині Ірини Фаріон після її скандальних висловлювань щодо російськомовних службовців ЗСУ. У відомстві зазначили, що слідчі також перевірять публікацію особистих даних проукраїнського студента з окупованого Криму.

Того ж дня Фаріон звільнили з посади професора кафедри української мови у "Львівській політехніці". У наказі про звільнення йдеться, що причиною такого рішення стало "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку".

Наказ про звільнення Фаріон

Пізніше, 22 листопада, Фаріон повідомила, що отримала виписку з наказу про своє звільнення. Вона зазначила, що отримала "подяку від рабів" у День Революції Гідності та назвала це "великою індивідуальною заслугою".

Фаріон отримала виписку з наказу про звільнення

Крім того, 7 грудня на порталі "Судова влада України" з'явилася інформація про те, що Фаріон подала до суду через звільнення зі "Львівської політехніки". Предметом позову є визнання незаконним і скасування наказу про звільнення.