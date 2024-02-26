Зеленский анонсировал программу кэшбэка за украинские товары: что известно

Государство возьмется за компенсацию части оплаты украинских товаров и услуг. Правительство уже разрабатывает программу кэшбэка. Пока неизвестно, какие именно товары и услуги войдут в нее.

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Украинцы смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей. Это будет происходить в рамках программы "Покупай украинское". О разработке программы украинского кэшбека сообщил президент Владимир Зеленский во время презентации платформы "Сделано в Украине".

"За покупку определенных типов сделанных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку. Наша задача сделать так, чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине", — сказал Зеленский.

Глава государства поручил правительству разработку такой программы.

"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", — отметил президент.

Зеленский хочет, чтобы программа заработала в этом году, но для этого "нужно постараться".

Кабинет министров Украины уже принял постановление о популяризации товаров украинского производства. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об утверждении знака маркировки бренда "ЗРОБЛЕНО В УКРАИНЕ", который выделит товары, произведенные национальным производителем, среди всех остальных.

Откуда государство планирует брать средства на выплаты кэшбека, ни Зеленский, ни Шмыгаль не уточнили. Так же пока неизвестно, какие именно товары и услуги войдут в программу.

В то же время в правительстве прогнозируют рост потребительского спроса на 0,14% к ВВП. И, соответственно, более 22 тыс. новых рабочих мест и более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.

Напомним, согласно данным опроса Центра Разумкова, который проводился с 19 по 25 января 2024 года, почти 60% украинцев имеют плохое финансовое состояние, 11% — на грани бедности.

22 февраля и. о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник заявила, что украинцы в этом месяце зарабатывали в среднем 19 тысяч гривен.