Зеленський анонсував програму кешбеку за українські товари: що відомо

Держава візьметься за компенсацію частини оплати українських товарів і послуг. Уряд уже розробляє програму кешбеку. Наразі невідомо, які саме товари та послуги увійдуть до неї.

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Українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників. Це відбуватиметься в рамках програми "Купуй українське". Про розробку програми українського кешбеку повідомив президент Володимир Зеленський під час презентації платформи "Зроблено в Україні".

"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Наше завдання зробити так, щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні", — сказав Зеленський.

Глава держави доручив уряду розробку такої програми.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", — зазначив президент.

Зеленський хоче, аби програма запрацювала цьогоріч, але для цього "потрібно постаратися".

Кабінет міністрів України уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про затвердження знаку маркування бренду "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.

Звідки держава планує брати кошти на виплати кешбеку, ані Зеленський, ані Шмигаль не уточнили. Так само наразі невідомо, які саме товари та послуги увійдуть до програми.

Водночас в уряді прогнозують зростання споживчого попиту на 0,14% до ВВП. І, відповідно, понад 22 тис. нових робочих місць і понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Центру Разумкова, що проводилося з 19 по 25 січня 2024 року, майже 60% українців мають поганий фінансовий стан, 11% — на межі бідності.

22 лютого в. о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник заявила, що українці цього місяця заробляли в середньому 19 тисяч гривень.