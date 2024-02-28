К кому украинцы относятся лучше всего, а каких иностранных политиков не любят: результат опроса

Абсолютное большинство опрошенных выразили негативное отношение к Владимиру Путину, а позитивное — к американскому лидеру Джо Байдену.

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Жители Украины лучше всего относятся к президенту США Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде. Об этом сообщается по данным опроса Центра Разумкова.

Большинство участников опроса проявили благоприятное отношение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону (62%), председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (60%), премьер-министру Великобритании Риши Сунаку (56%), канцлеру Германии Олафу Шольцу (55%) и премьер-министру Канады Джастину Трюдо (50%).

Также немалая частьопрошенных выразили положительное отношение к президенту Молдовы Майе Санду (49%), премьер-министру Польши Дональду Туску (47%) и премьер-министру Италии Джордже Мелони (39%).

Абсолютное большинство опрошенных выразили негативное отношение к Владимиру Путину (96%), Александру Лукашенко (92%), премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (69%) и главе Китая Си Цзиньпину (64%).

Кроме того, процент людей, выражающих негативное отношение к президенту Турции Реджепу Эрдогану (42%), превышает процент тех, кто относится к нему положительно (38%). То же самое наблюдается в отношении премьера Словакии Роберта Фицо, где процент негативно настроенных к нему (29,5%) превышает процент положительных оценок (14%).

К кому лучше всего относятся украинцы

Напомним, что в своем новом рейтинге Фокус решил исследовать, кого из зарубежных политических лидеров можно считать наиболее благосклонными к Украине, ее друзьям. Свою оценку дали 18 ведущих украинских общественных организаций и политологов.