Это фейк: Минэнерго о слухах о повышении тарифов на свет

Министерство энергетики не ведет подготовку и расчеты потенциального повышения тарифов на электроэнергию. Все заявления по этому поводу направлены на дестабилизацию, заверили в ведомстве.

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В пятницу, 1 марта, Министерство энергетики заявило, что сообщение о якобы готовящемся ведомством повышении тарифа на электроэнергию для населения не соответствует действительности. Об этом написала пресс-служба ведомства.

"Сейчас никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. Все заявления по этому поводу являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества", — отметили в Минэнерго.

В Минэнерго заверили, что сейчас усилия всех энергетиков страны направлены на то, чтобы успешно завершить отопительный сезон и начать не менее тщательную подготовку к следующему.

"Несмотря на все попытки врага и заявления псевдоэкспертов, эту зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Негативные сценарии, распространяемые различными источниками, не оправдались", — добавили в энергетическом ведомстве.

Тарифы на коммунальные услуги

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский 18 августа 2022 года. Запрет повышать тарифы будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

В то же время мораторий не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду.

1 июня 2023 года Кабинет министров Украины повысил стоимость света для населения на 70% — 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 1 марта заявил, что до конца этого отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги. Однако в Министерстве энергетики уже сейчас планируют двухэтапное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Первое повышение планируется на май или июнь. Оно составит в среднем до 3,5-4 гривен.

29 января член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что стоимость электроэнергии может вырасти до почти 6 гривен.