Повысят до 6 грн? Как изменятся тарифы на свет в Украине с 1 марта

В первый день весны в Украине произойдут важные изменения в разных сферах, но многих граждан волнует вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги, в частности, на электроэнергии. Фокус объясняет, ждать ли изменений.

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Летом 2023 года украинцам почти вдвое повысили тариф на электроэнергию. Поэтому многим потребителям пришлось тратить больше денег на оплату коммунальных услуг, особенно в период отопительного сезона. Фокус выяснил, изменится ли цена света для населения в 2024 году.

Что будет с тарифами на электроэнергию с 1 марта

Сейчас население платит за электроэнергию по 2,64 гривны за киловатт-час. Тариф не изменится до конца отопительного сезона, то есть до середины апреля. Но в парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг прогнозируют, что тарифы на электричество, действительно, пересмотрят, поскольку в 2023 году Украина получила публичное письмо от Белого дома, в котором были указаны реформы, которые нужно выполнить, чтобы США сохранила для Украины финансовую и военную помощь.

"Среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года", — сказал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Он также добавил, что цена на электричество может вырасти примерно вдвое — чуть меньше, чем 6 гривен.

Новые тарифы на электроэнергию: позиция Министерства энергетики

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона 12 февраля заявил, что повышать тариф на электроэнергию до 6 гривен точно не будут.

"Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что точка в вопросе цен на электроэнергию для бытовых потребителей будет поставлена в апреле, когда правительство изучит текущую ситуацию в энергетической отрасли.

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Напомним, 15 января народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко также сообщил, что в конце весны могут увеличиться тарифы на оплату электроэнергии. Также Фокус объяснял, какие изменения произойдут в тарифах на газ, отопление и воду с 1 марта.