Украина переходит на европейские правила торговли электроэнергией: кто будет покупать ток

Как сообщили в компании "Укрэнерго", по направлению Украина – Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт.

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Украинский оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" запустил общие аукционы на доступ к интерконнекторам с Молдовой. То есть Україна полностью перешла на европейские правила торговли электроэнергией. Об это сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что впервые было расторговано право снабжения электроэнергией на целый месяц.

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"27 февраля, завершился первый совместный месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям с поставкой электрической энергии в марте для Украины и Молдовы. Аукцион в этом формате длился неделю", – сказано в сообщении.

По данным компании, по направлению Украина – Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова – Украина (MD-UA) – 96 МВт.

При этом 100% доступной пропускной способности по каждому направлению распределили между четырьмя участниками. Число участников по направлению UA-MD составило восемь, а по направлению MD-UA – девять.

"Спрос на пропускную способность на каждом месячном аукционе превышал предложенную для распределения пропускную способность. Это определило предельную цену аукциона для направления UA-MD 0,05 евро за 1 МВт, а для направления MD-UA 0,5 евро за 1 МВт", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Суточные аукционы с Молдовой запланированы в четверг, 29 февраля, с днем снабжения – 1 марта.

Украина увеличит экспорт электроэнергии в Евросоюз: детали

Операторы европейской энергосистемы ENTSO-E 26 февраля 2024 года разрешили увеличить пропускную способность импорта электроэнергии из Украины. По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, новые правила заработают с 1 марта.

По его словам, экспортная способность межгосударственных интерконнекторов из Украины в Европейский Союз будет составлять 550 МВт каждый час, вместо нынешних 400 МВт.

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Напомним, ранее Фокус писал, сколько европейских стран покупают украинскую электроэнергию. Также недавно стало известно, как в "Укрэнерго" хотят получить от России компенсацию за разрушенную энергосистему.