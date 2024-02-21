Энергетику восстановят за деньги Москвы: какой план хотят реализовать в "Укрэнерго"

В компании "Укрэнерго" объяснили, как хотят заставить Россию возместить ущерб, который был нанесен украинской энергетики в ходе полномасштабного вторжения оккупантов.

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Энергетическая структура Украины превратилась в одну из главных мишеней для ВС РФ во время полномасштабного вторжения. Так, по данным Программы развития ООН, по состоянию на лето 2023 года почти 45% важных высоковольтных трансформаторов на подконтрольных украинскому правительству территориях были повреждены или уничтожены, когда россияне обстреливали инфраструктуру ракетами и беспилотниками. Тем временем компания "Укрэнерго" работает над тем, чтобы страна-агрессор возместила весь нанесенный энергосектору ущерб. Для этого компания заручилась поддержкой одной из крупнейших в мире юридических фирм, которая безвозмездно создаст руководство по документированию российских преступлений. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что в документе будут собраны стандарты, по которым нужно собирать доказательства, чтобы они были достаточными для возмещения убытков в международном инвестиционном арбитражном суде. Также документ будет включать обзор лучших практик, которые могут помочь привлечь РФ к ответственности и возмещению ущерба, нанесенного инфраструктуре, активам и деятельности "Укрэнерго".

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Отмечается, что работа с новой юрфирмой — это часть сотрудничества "Укрэнерго" с Pro Bono Платформой Секретариата Энергетического сообщества. Платформа позволяет разным юридическим фирмам и квалифицированным независимым специалистам присоединиться к усилиям по возмещению ущерба, нанесенного критически важной энергетической инфраструктуре Украины

"Из-за России украинская гражданская энергетическая инфраструктура получила беспрецедентные повреждения. Задокументировать их необходимо в строгом соответствии с успешными мировыми юридическими практиками. Только так можно привлечь РФ к ответственности в международных судебных институциях. Впереди много кропотливой работы, и мы благодарны юристам с международным опытом, что они инвестируют свое время и знания в поддержку Украины", – сказал директор по правовым вопросам "Укрэнерго" Максим Юрков.

Как защищены энергообъекты Украины от массированных ударов

Решать вопрос с охраной объектов "Укрэнерго", как рассказал Фокусу осенью 2023 года эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко, начал только в конце лета, то есть упустил время. По словам Попенка, эти работы должны были начаться еще весной.

"В перечне объектов — большие и маленькие трансформаторные подстанции и для некоторых не определили даже планы капитального ремонта", — объяснил эксперт.

В то же время издание Reuters. 6 октября сообщало, что ущерб, который был нанесен российскими войсками энергосистеме зимой, был огромным. Так, в ООН подсчитали, что генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Производительность из почти 37 ГВт упала более чем на 19 ГВт из-за поврежденного или уничтоженного оборудования.

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