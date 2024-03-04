В Украину идет резкое похолодание: ожидается небольшой мороз и мокрый снег (карта)

5 марта в некоторых регионах ожидается до +16 градусов. Однако, как рассказала синоптик Наталья Диденко, уже на этой неделе температура снизится, и потепление придет "не скоро".

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В Украине на этой неделе заметно похолодает. Об этом 4 марта предупредила в соцсетях синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 5 марта

5 марта ожидается максимальная температура воздуха в пределах от +6 до +12 градусов. В западных регионах и Крыму будет несколько теплее — от +10 до +16.

"Осадков в среду не предвидится, разве на крайнем западе пройдет местами дождь", — отметила Диденко.

Какой будет погода в Киеве?

В столице 5 марта ожидается до +9 градусов, осадков не предвидится. Однако уже на следующий день должно резко похолодать.

"Не простудитесь, одевайтесь теплее, не двигайте пока цветы с подоконников, не спешите, все будет вовремя", — посоветовала синоптик.

Когда будет похолодание?

Снижение температуры в Украине ожидается с 6 марта. Днем обещают не выше +1...+6 градусов. Ночью будет небольшой мороз.

Теплее будет только в южных областях и на Закарпатье. В западных регионах пройдет местами мокрый снег.

"Потепление придет не скоро, разве солнечные дни смогут немного давать подзатыльники градусам и подгонять их вверх. Но все же еще раз предупреждаю — неделя (кроме завтрашнего дня) будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком", — добавила Диденко.

Карта, опубликованная синоптиком Фото: Telegram/Наталка Діденко

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