В Киеве произошел пожар на Осокорках: загорелись три гектара травы и камыша (фото, видео)

В ГСЧС сообщили, что тушение пожара значительно осложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Спасателям помогают неравнодушные граждане и активисты Экопарка "Осокорки".

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В Киеве вблизи озера Тягле в Дарницком районе на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша на нескольких участках. Пожар начался примерно в 21:20. Его площадь составила около трех гектаров. Об этом сообщили в ГСЧС.

"Тушение пожара значительно осложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена. На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, из них от Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 4 единицы техники и 18 человек личного состава", — сообщили в ГСЧС.

Также ситуацию прокомментировали в Киевской городской военной администрации (КГВА). Там заявили, что на помощь спасателям пришли неравнодушные граждане и активисты Экопарка "Осокорки".

"На эту минуту осталась одна, уже локализованная ячейка возгорания площадью до 1 га. Остальные ячейки пламени уже ликвидированы", — сообщили в КМВА в 23:12.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве: что известно

В Киеве вечером 5 марта зафиксировали пожар на Левом берегу. На открытой местности видели значительное возгорание. Представители столичной ГСЧС рассказали, горит в микрорайоне Бортничи возле озера сухая трава и камыш. Травмированных и погибших нет.

Позже депутат Киевского городского совета Ксения Семенова заявила, что загорелся экопарк "Осокорки". Она рассказала, что горят заказники "Осокорівські луки" и "Озеро Тягле". Депутат намерена следить за расследованием причин пожара.

Также напомним, 5 марта стало известно, что в Киеве протекает еще одна станция подземки. Жители Киева поделились в сети кадрами, как с потолка на "зеленой" ветке метро течет вода. В коммунальном предприятии заявили, что предварительно произошла авария водопровода.