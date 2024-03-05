У Києві сталася пожежа на Осокорках: загорілися три гектари трави й очерету (фото, відео)

У ДСНС повідомили, що гасіння пожежі значно ускладнене відсутністю шляхів під'їзду для пожежної техніки. Рятувальникам допомагають небайдужі громадяни й активісти екопарку "Осокорки".

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У Києві поблизу озера Тягле в Дарницькому районі на відкритій території сталося загоряння сухої трави й очерету на кількох ділянках. Пожежа почалася приблизно о 21:20. Її площа становила близько трьох гектарів. Про це повідомили в ДСНС.

"Гасіння пожежі значно ускладнене відсутністю шляхів під'їзду для пожежної техніки. Територія підтоплена. На місці події працюють 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, із них від Головного управління ДСНС України у м. Києві 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу", — повідомили в ДСНС.

Також ситуацію прокоментували в Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Там заявили, що на допомогу рятувальникам прийшли небайдужі громадяни й активісти екопарку "Осокорки".

"На цю хвилину залишився один, уже локалізований осередок загоряння площею до 1 га. Решту осередків полум'я вже ліквідовано", — повідомили в КМВА о 23:12.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві: що відомо

У Києві ввечері 5 березня зафіксували пожежу на Лівому березі. На відкритій місцевості бачили значне загоряння. Представники столичної ДСНС розповіли, що горить у мікрорайоні Бортничі біля озера суха трава й очерет. Травмованих і загиблих немає.

Пізніше депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова заявила, що загорівся екопарк "Осокорки". Вона розповіла, що горять заказники "Осокорівські луки" й "Озеро Тягле". Депутатка має намір стежити за розслідуванням причин пожежі.

Також нагадаємо: 5 березня стало відомо, що в Києві протікає ще одна станція підземки. Жителі Києва поділилися в мережі кадрами, як зі стелі на "зеленій" гілці метро тече вода. У комунальному підприємстві заявили, що попередньо сталася аварія водопроводу.