"Это была моя последняя неделя": спикер МИД Николенко покидает пост (фото)

В соцсетях представитель МИД Олег Николенко заявил, что начинает свой новый "дипломатический раздел" и планирует в дальнейшем работать на благо интересов Украины.

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Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко покидает пост. В соцсетях он поблагодарил свою команду в пресс-службе и коллег в департаменте. Об этом Николенко написал в своем Facebook.

"Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны", — говорится в сообщении.

Николенко отметил, что быть спикером МИД Украины для него — "большая честь и ответственность".

"Я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе. Спасибо своей команде в пресс-службе, коллегам в департаменте. Вместе мы вывели коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень", — отметил он.

Также Николенко обнародовал фотографию с Кулебой и заявил, что подходы МИД Украины "задают мировые тренды", на них равняются, изучают и перенимают в разных странах мира.

"Спасибо коллегам в министерстве в Киеве и за рубежом за слаженную командную работу. После российского полномасштабного вторжения наши дипломаты говорили мощным проактивным голосом. Это было чрезвычайно важно как в контексте разоблачения преступлений России, так и привлечения международной поддержки для нашей борьбы", — добавляет Николенко.

Кроме того, он выразил благодарность журналистам, с которыми работал эти годы и отметил, что Украина держится перед внешним врагом в том числе и благодаря "профессионализму, неустанному труду и самоотверженности" работников СМИ.

"Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства. Слава Украине", — говорится в заметке.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что министерству иностранных дел нужен сильный человек в Лондоне, а потому назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании — логичный шаг.