"Це був мій останній тиждень": речник МЗС Ніколенко залишає посаду (фото)

У соцмережах речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що розпочинає свій новий "дипломатичний розділ" та планує надалі працювати на благо інтересів України.

Related video

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко залишає посаду. У соцмережах він подякував своїй команді в пресслужбі та колегам у департаменті. Про це Ніколенко написав у своєму Facebook.

"Це був мій останній тиждень на посаді речника міністерства закордонних справ України. 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Ніколенко наголосив, що бути речником МЗС України для нього — "велика честь та відповідальність".

"Я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом. Дякую своїй команді в пресслужбі, колегам в департаменті. Разом ми вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень", — зазначив він.

Також Ніколенко оприлюднив світлину з Кулебою та заявив, що підходи МЗС України "задають світові тренди", на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу.

"Дякую колегам в міністерстві в Києві та за кордоном за злагоджену командну роботу. Після російського повномасштабного вторгнення наші дипломати говорили потужним проактивним голосом. Це було надзвичайно важливо як в контексті викриття злочинів Росії, так і залучення міжнародної підтримки для нашої боротьби", — додає Ніколенко.

Окрім того, він висловив вдячність журналістам, з якими працював ці роки та наголосив, що Україна тримається перед зовнішнім ворогом у тому числі і завдяки "професіоналізму, невпинній праці та самовідданості" працівників ЗМІ.

"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави. Слава Україні", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що міністерству закордонних справ потрібна сильна людина в Лондоні, а тому призначення колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії — логічний крок.