"Логічний крок": призначення Залужного послом у Британії відповідає інтересам України, — Кулеба

За словами глави МЗС, однією з ключових вимог було розуміння військового контексту. Велика Британія — це один із лідерів допомоги Україні.

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Міністерству закордонних справ потрібна сильна людина в Лондоні, а тому призначення колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії — логічний крок. Про це в ефірі телемарафону заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, він багато разів говорив із Залужним і зрозумів, що у генерала "лежить душа" до дипломатичної роботи.

"І більше, навіть профільну освіту він теж має", — підкреслив міністр.

Він додав, що Залужний отримав диплом магістра за спеціальністю "міжнародні відносини".

"Тому, думаю, це дуже логічний крок. Я як міністр, безумовно, зацікавлений у сильному після в Лондоні", — сказав Кулеба.

Також міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський врахував усі фактори і вирішив, що найоптимальнішою кандидатурою є саме Залужний.

"Це однозначно посилення для нашої системи. Рішення, що відповідає і інтересам МЗС, і інтересам, я думаю, Валерія Залужного, і головне — інтересам України", — сказав міністр закордонних справ.

Він також зазначив, що однією з ключових вимог було розуміння військового контексту. Так, Сполучене Королівство — це не просто стратегічний партнер. Це один із лідерів військової допомоги Україні. Лондон має бачення військової стратегії війни на морі та на суші.

Дмитро Кулеба про призначення Залужного послом

Призначення Залужного послом у Великій Британії: що відомо

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.

Уже 7 березня стало відомо, що погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії. А Міністерство закордонних справ уже надіслало британській стороні відповідний запит на агреман.

Пізніше сам Зеленський заявив, що кандидатуру Залужного він погодив сьогодні. Раніше колишній головком заявляв главі держави, що хоче працювати в дипломатичній сфері.