Суд признал Дубинского виновным в давлении на следствие: депутат должен заплатить штраф

Народный избранник должен заплатить 6800 гривен. Дубинский требовал инициировать проверку руководства правоохранительных органов, которые расследуют уголовные производства, в которых он является подозреваемым.

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Печерский районный суд Киева признал действующего народного депутата Украины виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Об этом в среду вечером, 13 марта, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

За правонарушение предусмотрена административная ответственность.

"Своими действиями фигурант нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что предусмотрено административное по ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов)", — пояснили в ГБР.

Народный избранник должен заплатить штраф. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, его размер составляет до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть до 6800 гривен.

Также депутата внесут в Единый государственный реестр коррупционеров и тех, кто связан с коррупционными нарушениями.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что речь идет об Александре Дубинском.

Дело Дубинского — что известно

8 ноября 2023 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на основании материалов ГБР вручили народному депутату Украины протокол об административном правонарушении, которое связано с коррупцией.

Согласно материалам следствия, в августе и октябре 2023 года Дубинский обратился в Минздрав Украины и ГБР с депутатскими обращениями. Он поднимал вопросы, представляющие его частный интерес.

В частности народный избранник интересовался разрешением на выезд за границу и требовал проверить руководство правоохранительных органов, которые расследуют уголовные производства, в которых он выступает подозреваемым.

Именно в служебном подлоге этого обращения и подозревают нардепа. Дело о подделке документов уже в суде.

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили об уголовном производстве в отношении народного депутата Александра Дубинского по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, Дубинский под прозвищем "Буратино" входил в состав преступной организации. Согласно материалам дела, депутата использовали российские агенты для дестабилизации ситуации в стране, проведения информационных операций против участников Революции Достоинства и осуществления влияния на президентские выборы в США.