Суд визнав Дубінського винним у тиску на слідство: депутат має сплатити штраф

Народний обранець має сплатити 6 800 гривень. Дубінський вимагав ініціювати перевірку керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, у яких він є підозрюваним.

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Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Про це у середу ввечері, 13 березня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

"Своїми діями фігурант порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що передбачено адміністративну за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)", — пояснили в ДБР.

Народний обранець має сплатити штраф. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, його розмір складає до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто до 6 800 гривень.

Також депутата внесуть до Єдиного державного реєстру корупціонерів та тих, хто пов'язаний із корупційними порушеннями.

У Центрі протидії корупції уточнили, що йдеться про Олександра Дубінського.

Справа Дубінського — що відомо

8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, яке пов’язане з корупцією.

Згідно з матеріалами слідства, у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями. Він порушував питання, що становлять його приватний інтерес.

Зокрема народний обранець цікавився дозволом на виїзд за кордон і вимагав перевірити керівництво правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, у яких він виступає підозрюваним.

Саме у службовому підробленні цього звернення і підозрюють нардепа. Справа щодо підроблення документів вже у суді.

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в державній зраді.

За даними слідства, Дубінський під прізвиськом "Буратіно" входив до складу злочинної організації. Згідно з матеріалами справи, депутата використовували російські агенти для дестабілізації ситуації в країні, проведення інформаційних операцій проти учасників Революції Гідності й здійснення впливу на президентські вибори в США.