Взяли с собой металлоискатель: в лесу на Волыни подорвались три человека, никто не выжил

Волыняне погибли, как отметили в полиции, в результате детонации снаряда времен Второй мировой.

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Во Владимирском районе Волынской области 14 марта погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители получили сообщение от жительницы района о том, что двое братьев ее мужа вместе с односельчанином пошли в лес. Они взяли с металлоискатель, но не вернулись. В лесу вблизи села Колпитов впоследствии и вывили тела граждан.

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Погибшим было 27, 35 и 38 лет. Волыняне погибли, как отметили полиции, в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны. На месте трагедии нашли еще примерно полсотни таких боеприпасов. Сейчас проводятся мероприятия по их изъятию.

Полицейские выяснят все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное производство.

Подрывы гражданских на минах и боеприпасах

В Изюме в феврале 2023 года группа подростков подорвалась на мине "Лепесток". Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что один из несовершеннолетних поднял фрагмент боеприпаса и бросил рядом с друзьями. Снаряд сдетонировал, детей госпитализировали с осколочными ранениями.

В октябре в освобожденном селе на Харьковщине мужчины подорвались на мине. По данным спасателей, трагедия произошла в поле между селами Лебяжье и Граково. В результате взрыва мужчины в возрасте около 35 лет погибли на месте.

В Киевской области в мае 2022 года двое мужчин подорвались на мини-"лягушке". "Мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами.

Напомним, 15 марта аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в районе Угледара. Продолжаются бои также у Вербового, что в Запорожской области и Орловки, которая расположена в Донецкой области.