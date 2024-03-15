Взяли з собою металошукач: у лісі на Волині підірвалися троє людей, ніхто не вижив

Волиняни загинули, як зазначили у поліції, внаслідок детонації снаряду часів Другої світової.

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У Володимирському районі Волинської області 14 березня загинули троє людей. Про це повідомила пресслужба поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення від мешканки району про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс. Вони взяли з металошукач, але не повернулися. У лісі поблизу села Колпитів згодом й вивили тіла громадян.

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Загиблим було 27, 35 та 38 років. Волиняни загинули, як зазначили поліції, внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. На місці трагедії знайшли ще приблизно півсотні таких боєприпасів. Нині проводяться заходи щодо їх вилучення.

Поліцейські з’ясують усі обставини трагедії. Порушене кримінальне провадження.

Підриви цивільних на мінах та боєприпасах

В Ізюмі у лютому 2023 року група підлітків підірвалася на міні "Лепесток". Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що один із неповнолітніх підняв фрагмент боєприпасу та кинув поряд із друзями. Снаряд здетонував, дітей госпіталізували із осколковими пораненнями.

У жовтні звільненому селі на Харківщині чоловіки підірвалися на міні. За даними рятувальників, трагедія сталася у полі між селами Леб’яже та Гракове. Внаслідок вибуху чоловіки віком близько 35 років загинули на місці.

У Київські області у травні 2022 року двоє чоловіків підірвалися на міні-"жабі". "Чоловіки підірвалися на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами.

Нагадаємо, 15 березня аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися в районі Вугледару. Тривають бої також біля Вербового, що у Запорізькій області та Орлівки, яка розташована на Донеччині.