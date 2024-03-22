Курили в салоне: в Одессе таксист выстрелами из пистолета избавился от невоспитанных пассажиров

Конфликт между водителем и пассажирами произошел во время движения. Водитель приказал клиентам выйти из авто, те не захотели. За содеянное таксисту грозит наказание.

Related video

В Одессе таксист устроил стрельбу. Он поконфликтовал с пассажирами, которые закурили в салоне его авто и не отреагировали на замечание. Об инциденте рассказывает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Так, в полицию поступило сообщение, что на проспекте Гагарина между таксистом и пассажиром возник конфликт, во время которого руководитель открыл стрельбу.

Важно

В Киеве оштрафовали таксиста, который отказался обслуживать на украинском, — омбудсмен

Правоохранители установили, что конфликт между водителем такси и одним из его пассажиров произошел во время перевозки. Пассажир начал курить в салоне авто. Таксист остановил авто и приказал пассажирам выйти, однако клиенты не послушались. Тогда водитель достал пистолет, вышел из легковушки и произвел один выстрел вверх. Испуганные пассажиры выбежали из автомобиля, а таксист поехал себе дальше.

Водителя задержали правоохранители. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Следователи изъяли гильзу, пистолет и магазин с несколькими патронами к нему. Все это будет направлено на экспертизу, которая определит их происхождение.

По словам водителя, оружие и патроны к нему он приобрел в интернете для самообороны.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что во Львове таксист избил пассажирок, которые опоздали на поездку. Водитель такси нервничал из-за угрозы попасть в пробку, поэтому выместил злобу на пассажирках.

Ранее сообщалось, что во Львове патриотический водитель из Турции приятно удивляет пассажиров. Он настолько полюбил Украину, что даже после полномасштабного вторжения России остался во Львове, где живет уже 4 года.