Курили в салоні: в Одесі таксист пострілами з пістолета позбувся невихованих пасажирів

Конфлікт між водієм та пасажирами стався під час руху. Водій наказав клієнтам вийти з авто, ті не захотіли. За скоєне таксисту загрожує покарання.

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В Одесі таксист влаштував стрілянину. Він поконфліктував з пасажирами, які закурили в салоні його авто і не відреагували на зауваження. Про інцидент розповідає пресслужба Нацполіції Одеської області.

Так, до поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Гагаріна між таксистом та пасажиром виник конфлікт, під час якого керманич відкрив стрілянину.

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Правоохоронці встановили, що конфлікт між водієм таксі та одним з його пасажирів стався під час перевезення. Пасажир почав курити в салоні авто. Таксист зупинив авто і наказав пасажирам вийти, однак клієнти не послухалися. Тоді водій дістав пістолет, вийшов з легковика і здійснив один постріл вгору. Злякані пасажири вибігли з автомобіля, а таксист поїхав собі далі.

Водія затримали правоохоронці. Йому повідомлено про підозру у хуліганстві. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі вилучили гільзу, пістолет та магазин з кількома набоями до нього. Все це буде скероване на експертизу, яка визначить їх походження.

Зі слів водія, зброю та набої до неї він придбав в інтернеті для самооборони.

Зараз вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Львові таксист побив пасажирок, які запізнилися на поїздку. Водій таксі нервував через загрозу потрапити у затор, тож вимістив злобу на пасажирках.

Раніше повідомлялося, що у Львові патріотичний водій з Туреччини приємно дивує пасажирів. Він настільки полюбив Україну, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії залишився у Львові, де мешкає вже 4 роки.