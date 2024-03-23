В "Тузловские лиманы" прилетели первые большие стаи розовых пеликанов (фото)

Розовые пеликаны в Украине разместились на лиманах Джантшейский, Алибей, Шаганы и Бурнас. Пролетали они и над дельтой Днестра.

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В Одесской области в парке "Тузловские лиманы" зафиксировали большие стаи розовых пеликанов. Подробности в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Специалист рассказал, что уже видели большое количество этих птиц. Их было несколько стай и всего около 500 особей.

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Они разместились на лиманах Джантшейский, Алибей, Шаганы и Бурнас. Часть из них полетела дальше к другим лиманам Причерноморья в северном направлении.

Розовые пеликаны появились на южном побережье во Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов), который отмечают 22 марта. Пролетали они и над дельтой Днестра.

"Украина обязательно возродится!" — подчеркнул Русев, комментируя влияние войны на окружающую среду.

Война РФ против Украины и влияние на экосистему

В оккупированном Крыму массово гибнут птицы и дельфины. По наблюдениям биологов, морские млекопитающие страдают от загрязнения воды химическими веществами, акустических травм от работы гидролокаторов и взрывов. Биологи отмечают, что дельфины в Крыму погибают от загрязнения Черного моря.

Руслан Стрелец, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, 5 декабря заявил, что российские оккупанты вывезли редких животных с территории украинского заповедника "Аскания-Нова", который расположен на оккупированной территории Херсонской области. Российские захватчики вывезли несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.

В Минприроды озвучили, сколько животных погибло в Херсонской области в результате подрыва российскими оккупантами ГЭС на Днепре. В министерстве проинформировали, что российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС в сезон массового размножения животных, поэтому многие особи и не успели родиться на свет. По подсчетам Госэкоинспекции в результате теракта российских войск могли погибнуть более 883 миллионов диких животных.

Напомним, 1 декабря сообщалось, что в Херсонской области в "Сафари-парке" из-за шторма погибли животные. В местном "МЧС" заявили, что часть животных погибла, а часть удалось спасти.