"Популистский закон": в Раде объяснили вероятность выплат до 380 тысяч при рождении ребенка (видео)

Нардеп Никита Потураев заявил, что в парламенте действуют люди, которые выдвигают популистские инициативы, а вопрос демографии в Украине стоит рассматривать после победы.

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Законопроект о повышении помощи при рождении ребенка до более 380 тысяч гривен невозможно реализовать в тех условиях, в которых оказалась Украина. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Никита Потураев, руководитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Нардеп отметил, что перспектив пока осуществить повышение нет. По его словам, в парламенте действуют люди, которые выдвигают такие популистские инициативы.

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"Надо быть реалистами, это популистский закон", — заявил он.

Проблемы с демографией, по его словам, будут решать после победы. Потураев отметил, что сейчас все ресурсы идут на обеспечение государства противодействовать российским оккупантам. Никита Потураев добавил, что в этом вопросе деньги важны, но для этого их сначала надо будет где-то взять.

"Только победа обеспечит наше существование как нации и государства", — пояснил депутат Верховной Рады.

Выплаты при рождении ребенка и инициатива в Раде

В Верховной Раде Украины (ВРУ) 13 марта появился законопроект, в котором было предложено увеличить размер помощи при рождении ребенка. Если граждане сейчас получают 41 280 гривен, то сумму помощи, как говорилось в сообщении, планировали повысить до 384 тысяч гривен.

Поэтому предлагается, чтобы размер помощи при рождении ребенка в Украине зависел от размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка. Единовременную выплату народные депутаты предложили установить в размере 51,3 тысячи гривен. Родителям остальную сумму будут выплачивать в течение 36 месяцев. Деньги будут поступать равными частями.

Сейчас при рождении ребенка государство предоставляет финансовую помощь в размере 41 280 гривен, однако эту сумму выплачивают не сразу. Кроме того, предусмотрена поддержка в виде "Пакета малюку", содержащего основные необходимые вещи для новорожденного.

Напомним, 28 марта некоторые украинцы будут иметь двойное повышение пенсий в апреле. На прибавку в апреле могут не рассчитывать пенсионеры, которые и в дальнейшем будут работать. Для них перерасчет произойдет после увольнения с работы.