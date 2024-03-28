"Популістичний закон": у Раді пояснили ймовірність виплат до 380 тисяч при народженні дитини (відео)

Нардеп Микита Потураєв заявив, що в парламенті діють люди, які висувають популістичні ініціативи, а питання демографії в Україні варто розглядати після перемоги.

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Законопроєкт щодо підвищення допомоги при народженні дитини до понад 380 тисяч гривень неможливо реалізувати у тих умовах, в яких опинилася Україна. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Микита Потураєв, керівник Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нардеп наголосив, що перспектив наразі здійснити підвищення немає. З його слів, в парламенті діють люди, які висувають такі популістичні ініціативи.

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"Треба бути реалістами, це популістичний закон", – заявив він.

Проблеми з демографією, з його слів, будуть вирішувати після перемоги. Потураєв зазначив, що наразі усі ресурси йдуть на забезпечення держави протидіяти російським окупантам. Микита Потураєв додав, що у цьому питанні гроші важливі, але для цього їх спершу треба буде десь взяти.

"Лише перемога забезпечить наше існування як нації та держави", – пояснив депутат Верховної Ради.

Виплати при народженні дитини та ініціатива у Раді

У Верховній Раді України (ВРУ) 13 березня з'явився законопроєкт, у якому було запропоновано збільшити розмір допомоги при народженні дитини. Якщо громадяни зараз отримують 41 280 гривень, то суму допомоги, як йшлося у повідомленні, планували підвищити до 384 тисяч гривень.

Тож пропонується, щоби розмір допомоги при народженні дитини в Україні залежав від розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини. Одноразову виплату народні депутати запропонували встановити у розмірі 51,3 тисячі гривень. Батькам решту суми виплачуватимуть впродовж 36 місяців. Гроші надходитимуть рівними частинами.

Нині при народженні дитини держава надає фінансову допомогу у розмірі 41 280 гривень, проте цю суму виплачують не одразу. Окрім того, передбачена підтримка у вигляді "Пакунка малюка", що містить основні необхідні речі для новонародженого.

Нагадаємо, 28 березня деякі українці матимуть подвійне підвищення пенсій у квітні. На надбавку у квітні можуть не розраховувати пенсіонери, що й надалі працювати. Для них перерахунок відбудеться після звільнення з роботи.