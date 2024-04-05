Пыль из Сахары: будет ли в Украине новая волна, – Укргидрометцентр (видео)
По словам спикера Укргидрометцентра Натальи Птухи, на данный момент ситуация с пылью на территории Украины стабилизировалась, так как в страну приходил атмосферный грозовой фронт.
До 10 апреля поступления песка из Сахары на территорию Украины не ожидается. Об этом сказала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила во время пресс-конференции 5 апреля.
Птуха отметила, что сейчас в сети распространяется информация о том, что Украину снова может накрыть волна пыли из Сахары, однако в ближайшие дни этого не произойдет. При этом она подтвердила, что очередная порция пыли поступила во Францию.Важно
"Сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и, по крайней мере, до 10 апреля никакого поступления пыли мы не ожидаем", – объяснила она.
По словам спикера, присутствие в европейских странах песка из Сахары было обусловлено тем, что по территории пустыни проходил атмосферный фронт, спровоцировавший песчаную бурю. В результате возникли воздушные потоки, которые перенесли пыль и песок в Европу.
При этом Птуха подчеркнула, что до Украины тогда дошла только мелкодисперсная частица, то есть пыль из верхних слоев атмосферы. Именно это и привело к помутнению неба над украинскими городами.
На данный момент, по информации Укргидрометцентра, ситуация с африканским песком в Украине стабилизировалась, так как в страну приходил атмосферный грозовой фронт, который нес с собой больше влаги, поэтому пыль вымылась из атмосферы.
Напомним, 3 апреля французский метеоролог Гийом Сеше предупредил о возвращении во Францию песка из Сахары 6-7 апреля. Он также опубликовал карту, из которой следовало, что песчаная буря затронет северо-западную часть Украины.
Ранее, 2 апреля, Наталья Диденко отметила, что ситуация пылью из Сахары в украинских городах – это лишь "отголосок действительно песчаной далекой бури".