Пыль из Сахары: будет ли в Украине новая волна, – Укргидрометцентр (видео)

По словам спикера Укргидрометцентра Натальи Птухи, на данный момент ситуация с пылью на территории Украины стабилизировалась, так как в страну приходил атмосферный грозовой фронт.

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До 10 апреля поступления песка из Сахары на территорию Украины не ожидается. Об этом сказала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила во время пресс-конференции 5 апреля.

Птуха отметила, что сейчас в сети распространяется информация о том, что Украину снова может накрыть волна пыли из Сахары, однако в ближайшие дни этого не произойдет. При этом она подтвердила, что очередная порция пыли поступила во Францию.

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"Сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и, по крайней мере, до 10 апреля никакого поступления пыли мы не ожидаем", – объяснила она.

По словам спикера, присутствие в европейских странах песка из Сахары было обусловлено тем, что по территории пустыни проходил атмосферный фронт, спровоцировавший песчаную бурю. В результате возникли воздушные потоки, которые перенесли пыль и песок в Европу.

При этом Птуха подчеркнула, что до Украины тогда дошла только мелкодисперсная частица, то есть пыль из верхних слоев атмосферы. Именно это и привело к помутнению неба над украинскими городами.

На данный момент, по информации Укргидрометцентра, ситуация с африканским песком в Украине стабилизировалась, так как в страну приходил атмосферный грозовой фронт, который нес с собой больше влаги, поэтому пыль вымылась из атмосферы.

Наталья Птуха о пыли из Сахары (16:35)

Напомним, 3 апреля французский метеоролог Гийом Сеше предупредил о возвращении во Францию песка из Сахары 6-7 апреля. Он также опубликовал карту, из которой следовало, что песчаная буря затронет северо-западную часть Украины.

Ранее, 2 апреля, Наталья Диденко отметила, что ситуация пылью из Сахары в украинских городах – это лишь "отголосок действительно песчаной далекой бури".