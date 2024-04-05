Пил із Сахари: чи буде в Україні нова хвиля, — Укргідрометцентр (відео)

За словами спікерки Укргідрометцентру Наталії Птухи, наразі ситуація з пилом на території України стабілізувалася, оскільки в країну приходив атмосферний грозовий фронт.

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До 10 квітня надходження піску із Сахари на територію України не очікується. Про це сказала прессекретарка Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила під час пресконференції 5 квітня.

Птуха зазначила, що наразі в мережі поширюється інформація про те, що Україну знову може накрити хвиля пилу із Сахари, однак найближчими днями цього не станеться. При цьому вона підтвердила, що чергова порція пилу надійшла до Франції.

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"Наразі на території України інші повітряні потоки і принаймі до 10 квітня жодного надходження пилу ми не очікуємо", — пояснила вона.

За словами спікерки, присутність у європейських країнах піску із Сахари була зумовлена тим, що територією пустелі проходив атмосферний фронт, який спровокував піщану бурю. Унаслідок чого виникли повітряні потоки, які перенесли пил і пісок у Європу.

При цьому Птуха наголосила, що до України тоді дійшла тільки дрібнодисперсна частинка, тобто пил із верхніх шарів атмосфери. Саме це і призвело до помутніння неба над українськими містами.

Наразі, за інформацією Укргідрометцентру, ситуація з африканським піском в Україні стабілізувалася, оскільки в країну приходив атмосферний грозовий фронт, який ніс із собою більше вологи, тому пил вимився з атмосфери.

Наталія Птуха про пил із Сахари (16:35)

Нагадаємо, 3 квітня французький метеоролог Гійом Сеше попередив про повернення до Франції піску із Сахари 6-7 квітня. Він також опублікував карту, з якої випливало, що піщана буря зачепить північно-західну частину України.

Раніше, 2 квітня, Наталка Діденко зазначила, що ситуація з пилом із Сахари в українських містах — це лише "відгомін справді піщаної далекої бурі".