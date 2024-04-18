Офицеру, который подарил боевые гранаты помощнику Залужного, грозит до 15 лет, — ГБР

Сначала военный из аппарата главкома получил подозрение только за незаконный сбыт боевых припасов, но во время досудебного расследования количество уголовных статей увеличилось.

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Производство в отношении офицера, который подарил боевые гранаты Геннадию Частякову, помощнику бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, было передано в суд. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что на первоочередной стадии досудебного расследования военному, который на день рождения подарил погибшему гранаты, сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

При этом офицер не предупредил коллегу, что гранаты настоящие и не убедился, что Геннадий Чистяков и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства.

Как следствие, во время распаковки дома "подарка" одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения.

Сейчас фигурант обвиняется в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УК Украины).

По совокупности санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что на месте гибели Геннадия Частякова нашли гранаты, которые официально передала Германия в пакете военной помощи.