Офіцеру, який подарував бойові гранати помічнику Залужного, загрожує до 15 років, — ДБР

Спочатку військовий з апарату головкома отримав підозру лише за незаконний збут бойових припасів, але під час досудового розслідування кількість кримінальних статей збільшилася.

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Провадження щодо офіцера, який подарував бойові гранати Геннадію Частякову, помічнику колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, було передано до суду. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Слідчі бюро завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

Зазначається, що на першочерговій стадії досудового розслідування військовому, який на день народження подарував загиблому гранати, повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

При цьому офіцер не попередив колегу про те, що гранати справжні та не пересвідчився, що Геннадій Чистяков та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

Як наслідок, під час розпакування вдома "подарунка" одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі фігурант обвинувачується у привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

За сукупністю санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, що на місці загибелі Геннадія Частякова знайшли гранати, які офіційно передала Німеччина в пакеті військової допомоги.