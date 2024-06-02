Тяжелая ситуация в энергосистеме: в четырех регионах Украины вводят эксренные отключения

Под ограничения попадут Киев, а также, Киевская, Одесская и Донецкая области. При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничено не будет.

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В воскресенье, 2 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для населения и промышленности с 19:00 до 24:00. В то же время экстренные отключения света введут в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Стабилизационные отключения в этих регионах согласно графика произойдут с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00. При этом уточняется, что украинской столице выделенных лимитов от "Укрэнерго" достаточно на 76% потребностей, в момент когда будут действовать графики.

"Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения", — отметили в компании.

В то же время было отмечено, что энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функции жизнеобеспечения населения, ограничено не будет.

Позже в ДТЭК уточнили, что Днепропетровская область должна пройти 3 июня без отключений электричества.

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Напомним, пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщила 2 июня по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Ограничения для бытовых и промышленных потребителей ожидаются ночью и вечером.