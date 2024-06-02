Важка ситуація в енергосистемі: у чотирьох регіонах України вводять експрес-відключення

Під обмеження потраплять Київ, а також Київська, Одеська та Донецька області. При цьому енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури обмежено не буде.

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У неділю, 2 червня, по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії для населення та промисловості з 19:00 до 24:00. Водночас екстрені відключення світла запровадять у Києві, а також у Київській, Одеській та Донецькій областях. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Стабілізаційні відключення в цих регіонах згідно з графіком відбудуться з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00. Водночас уточнюється, що українській столиці виділених лімітів від "Укренерго" достатньо на 76% потреб, у момент коли діятимуть графіки.

"Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів Росії триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення", — зазначили в компанії.

Водночас було зазначено, що енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, обмежено не буде.

Пізніше в ДТЕК уточнили, що Дніпропетровська область має пройти 3 червня без відключень електрики.

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Нагадаємо, пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомила, що 2 червня по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Обмеження для побутових і промислових споживачів очікуються вночі та ввечері.