Украину накрыл антициклон Ziggi: какой будет погода 18 июня (карта)
Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся в среднем до +26...+31, а "хвосты атмосферных фронтов" станут причиной дождей и гроз в части западных и северных областей.
Во вторник, 18 июня, в Украине будет больше сухой погоды и меньше дождей. Эти изменения связаны с антициклоном Ziggi. Однако в ряде регионов в течение дня и вечера периодически будет идти дождь. Прогнозом погоды поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, "хвосты атмосферных фронтов" станут причиной дождей и гроз в Сумской, Харьковской, Волынской и Ровенской областях, а вечером осадки будут в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.
Несмотря на это в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди.
"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности. Во вторник ожидается +26+31 градус, на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине +23+26 градусов", — написала Диденко.
В Киеве — преимущественно без осадков, лишь вечером возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет отметки +27 градусов.
Синоптик отметила, что воздух из-за недавних ливней будет парким и густым. Она предупредила, что будет трудновато дышать, будто мини-капельки воды будут висеть в воздухе.
В целом неделя прогнозируется теплой. В четверг кратковременно похолодает на севере и западе Украины.
"Лето входит в самую щедрую и теплую пору", — резюмировала Диденко.
Погода на 18 июня
В Украине во вторник, 18 июня, прогнозируют переменную облачность, но будет без осадков. По данным Укргидрометцентра, только днем в восточных областях местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
На Киевщине также прогнозируют частично облачную погоду. Столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов тепла.
Напомним, на выходных Украину накрыл циклон с дождями и грозами. Осадки обошли стороной только Одесскую и Винницкую области.