Украину накрыл антициклон Ziggi: какой будет погода 18 июня (карта)

Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся в среднем до +26...+31, а "хвосты атмосферных фронтов" станут причиной дождей и гроз в части западных и северных областей.

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Во вторник, 18 июня, в Украине будет больше сухой погоды и меньше дождей. Эти изменения связаны с антициклоном Ziggi. Однако в ряде регионов в течение дня и вечера периодически будет идти дождь. Прогнозом погоды поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "хвосты атмосферных фронтов" станут причиной дождей и гроз в Сумской, Харьковской, Волынской и Ровенской областях, а вечером осадки будут в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Несмотря на это в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди.

"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности. Во вторник ожидается +26+31 градус, на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине +23+26 градусов", — написала Диденко.

В Киеве — преимущественно без осадков, лишь вечером возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет отметки +27 градусов.

Синоптик отметила, что воздух из-за недавних ливней будет парким и густым. Она предупредила, что будет трудновато дышать, будто мини-капельки воды будут висеть в воздухе.

В целом неделя прогнозируется теплой. В четверг кратковременно похолодает на севере и западе Украины.

"Лето входит в самую щедрую и теплую пору", — резюмировала Диденко.

В Украину идет сухая погода Фото: Наталка Діденко

Погода на 18 июня

В Украине во вторник, 18 июня, прогнозируют переменную облачность, но будет без осадков. По данным Укргидрометцентра, только днем в восточных областях местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 18 июня Фото: Укргидрометцентр

На Киевщине также прогнозируют частично облачную погоду. Столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов тепла.

Напомним, на выходных Украину накрыл циклон с дождями и грозами. Осадки обошли стороной только Одесскую и Винницкую области.