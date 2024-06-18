Україну накрив антициклон Ziggi: якою буде погода 18 червня (карта)

Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться у середньому до +26…+31, а "хвости атмосферних фронтів" стануть причиною дощів та гроз у частині західних та північних областей.

Related video

У вівторок, 18 червня, в Україні буде більше сухої погоди та менше дощів. Ці зміни пов'язані з антициклоном Ziggi. Однак у низці регіонів протягом дня і вечора періодично дощитиме. Прогнозом погоди поділилася у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, "хвости атмосферних фронтів" стануть причиною дощів та гроз у Сумській, Харківській, Волинській та Рівненській областях, а ввечері опади будуть у Чернігівській, Житомирській і Київській областях.

Попри це в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі.

"Температура повітря починає надолужувати літні можливості. У вівторок очікується +26+31 градус, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині +23+26 градусів", — написала Діденко.

У Києві — переважно без опадів, лише ввечері можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня сягне позначки +27 градусів.

Синоптикиня зауважила, що повітря через нещодавні зливи буде парким і густим. Вона попередила, що буде важкувато дихати, ніби мінікрапельки води висітимуть у повітрі.

Загалом тиждень прогнозується теплим. У четвер короткочасно похолоднішає на півночі та заході України.

"Літо входить у найщедрішу та найтеплішу пору", — резюмувала Діденко.

В Україну йде суха погода Фото: Наталка Діденко

Погода на 18 червня

В Україні у вівторок, 18 червня, прогнозують мінливу хмарність, але буде без опадів. За даними Укргідрометцентру, лише вдень у східних областях місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Прогноз погоди на 18 червня Фото: Укргідрометцентр

На Київщині також прогнозують частково хмарну погоду. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 28 градусів тепла.

Нагадаємо, на вихідних Україну накрив циклон з дощами та грозами. Опади оминули лише Одещину та Вінниччину.