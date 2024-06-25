Дания выделяет 20 млн евро Украине и Молдове на ускорение вступления в ЕС: как потратят

В МИД страны рассказали, что средства Киеву и Кишиневу будут выделять до 2030 года. Финансирование предусмотрено, в частности, на разработку законодательства и создание админструктур.

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Власти Дании выделили 150 миллионов датских крон (20,1 млн евро) Украине и Молдове на ускорение их вступления в ЕС. МИД страны отметил, что средства, в том числе на создание законодательства, будут выделять частями до 2030 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы датского МИД.

В ведомстве рассказали, что деньги для Молдовы и Украины закреплены за инструментом в рамках Датской программы добрососедства, которая уже поддерживает процессы реформ в странах восточного соседства, имеющих решающее значение для их сближения с ЕС. 150 миллионов датских крон также выделят на создание административных структур, необходимых для евроинтеграции обоих государств.

"Мы всегда говорили, что расширение ЕС заключается не в том, чтобы снизить планку для вступления, а в том, чтобы помочь странам-кандидатам преодолеть ее, и именно этим мы сейчас помогаем Украине и Молдове", — приводит слова министра иностранных дел Ларса Люкке Расмуссена пресс-служба ведомства.

Кроме поддержки в создании админструктур и законодательства, инструмент в рамках Датской программы также будет финансировать учебные поездки и гражданское образование. В то же время указывается, что в долгосрочной перспективе поддержка будет включать и помощь странам-кандидатам Западных Балкан на вступление в ЕС.

Отметим, что 25 июня в Люксембурге официально начались переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Это произошло на Первой межправительственной конференции. Аналогичные переговоры начнутся и с Молдовой.

Ранее сообщалось, почему Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16.

Недавно стало известно, что Дания первой из стран НАТО будет покупать украинское оружие для ВСУ.