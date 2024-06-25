Данія виділяє 20 млн євро Україні та Молдові на прискорення вступу до ЄС: як витратять

В МЗС країни розповіли, що кошти Києву та Кишиневу будуть виділяти до 2030 року. Фінансування передбачене, зокрема, на розробку законодавства та створення адмінструктур.

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Влада Данії виділила 150 мільйонів датських крон (20,1 млн євро) Україні та Молдові на пришвидшення їхнього вступу до ЄС. МЗС країни зазначило, що кошти, у тому числі на створення законодавства, виділятимуть частинами до 2030 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби данського МЗС.

У відомстві розповіли, що гроші для Молдови та України закріплені за інструментом у межах Данської програми добросусідства, яка вже підтримує процеси реформ у країнах східного сусідства, що мають вирішальне значення для їхнього зближення з ЄС. 150 мільйонів данських крон також виділять на створення адміністративних структур, що необхідні для євроінтеграції обох держав.

"Ми завжди говорили, що розширення ЄС полягає не в тому, щоб знизити планку для вступу, а в тому, щоб допомогти країнам-кандидатам подолати її, і саме цим ми зараз допомагаємо Україні та Молдові", — наводить слова міністра закордонних справ Ларса Люкке Расмуссена пресслужба відомства.

Окрім підтримки у створенні адмінструктур і законодавства, інструмент в рамках Данської програми також фінансуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту. Водночас вказується, що в довгостроковій перспективі підтримка включатиме і допомогу країнам-кандидатам Західних Балкан на вступ до ЄС.

Зазначимо, що 25 червня в Люксембурзі офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Це відбулося на Першій міжурядовій конференції. Аналогічні переговори розпочнуться і з Молдовою.

Раніше повідомлялося, чому Данія припинить навчання українських пілотів на F-16.

Нещодавно стало відомо, що Данія першою з країн НАТО купуватиме українську зброю для ЗСУ.