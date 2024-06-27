К делу не имею никакого отношения: экс-замглавы Офиса президента подтвердил обыски (фото)
По данным журналистов, представители НАБУ опровергли информацию о том, что бывшего заместителя главы ОП задержали в Киеве.
В НАБУ говорят, что бывшего заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко не задерживали, вместе этого "проводятся следственные действия". Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на источники в Бюро.
Сам бывший чиновник ОП подтвердил, что обыски проводились. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Санкция отменяется", — написал он.
"Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому я не имею никакого отношения", — говорится в публикации Тимошенко. По его словам, все требования правоохранителей он выполнил, "личных претензий ко мне нет".
По данным издания "Бабель", на месте обыска Тимошенко сообщил, что у него изъяли ноутбук и телефон.
Обыски у Кирилла Тимошенко
По информации СМИ, 27 июня сотрудники НАБУ задержали бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко на Кловском спуске в Киеве, возле ресторана "Ишак".
По данным "УП", в тот же день у Тимошенко проводились обыски из-за дела об утечках информации из НАБУ. В ходе задержания Тимошенко, бывший заместитель Офиса президента находился в автомобиле, вокруг которого работали детективы силового ведомства.
Напомним, что Кирилл Тимошенко с марта занимает должность советника главы Минобороны Рустема Умерова, где отвечает за медийную сферу и коммуникации.
Также сообщалось, что, по данным журналистского расследования, тендеры государственного телеканала "Рада" часто выигрывала компания Kinokit, которая может иметь отношение к уже экс-заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко.