До справи не маю жодного стосунку: ексзаступник голови Офісу президента підтвердив обшуки (фото)

За даними журналістів, представники НАБУ спростували інформацію про те, що колишнього заступника глави ОП затримали в Києві.

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У НАБУ кажуть, що колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка не затримували, натомість "проводяться слідчі дії". Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на джерела в Бюро.

Сам колишній чиновник ОП підтвердив, що обшуки проводилися. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Санкція скасовується", — написав він.

"Підтверджую проведення обшуку в мене у справі, до якої я не маю жодного стосунку", — йдеться в публікації Тимошенко. За його словами, всі вимоги правоохоронців він виконав, "особистих претензій до мене немає".

За даними видання "Бабель", на місці обшуку Тимошенко повідомив, що у нього вилучили ноутбук та телефон.

Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко

Обшуки у Кирила Тимошенка

За інформацією ЗМІ, 27 червня співробітники НАБУ затримали колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка на Кловському узвозі в Києві, біля ресторану "Ішак".

За даними "УП", того самого дня у Тимошенко проводилися обшуки через справу про зливи інформації з НАБУ. Під час затримання колишній заступник Офісу президента перебував в автомобілі, навколо якого працювали детективи силового відомства.

Нагадаємо, що Кирило Тимошенко з березня обіймає посаду радника глави Міноборони Рустема Умєрова, де відповідає за медійну сферу і комунікації.

Також повідомлялося, що, за даними журналістського розслідування, тендери державного телеканалу "Рада" часто вигравала компанія Kinokit, яка може бути пов'язана з уже ексзаступником керівника ОП Кирилом Тимошенком.