Пятерых украинцев унесло в открытое море в Одессе: в ВМС раскрыли детали спасения (фото)

По данным командования, к ним поступил запрос от спасательно-водолазной службы городского совета о том, что нужно доставить к берегу гражданских. Их волнами унесло вглубь моря.

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В Одессе нескольких украинцев унесло в открытое море и они нуждались в помощи спасателей. Военные моряки оперативно смогли найти их и вернуть на берег. Об этом говорится в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.

По данным командования, к ним обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о спасении гражданских. Их волнами вынесло в открытое море.

"Экипажем одного из катеров национального флота был проведен поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде. Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу", — говорится в сообщении.

В Одессе моряки спасли гражданских, которых унесло от берега Фото: ВМС ВСУ В Одессе моряки спасли гражданских, которых унесло от берега Фото: ВМС ВСУ

Примечательно, что несколько недель назад в Черном море произошел похожий инцидент, когда украинца волнами унесло от берега. Тогда также понадобилась помощь от военных моряков.

"В результате поиска военные моряки обнаружили горе-пловца и отработали мероприятия по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", — писали в ВМС.

Украинцев тогда призвали не нарушать правила безопасности в море и купаться лишь в тех местах, которые были специально для этого подготовлены.

Напомним, 2 июня во время шторма в одесской Аркадии смыло в море 20-летнюю лейтенантку полиции из Ровненской области. Девушка позировала для фото на пирсе, когда высокие волны затянули ее в море. Друзья, которые были с девушкой, ничем не смогли ей помочь.