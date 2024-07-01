П'ятьох українців віднесло у відкрите море в Одесі: у ВМС розкрили деталі порятунку (фото)

За даними командування, до них надійшов запит від рятувально-водолазної служби міської ради про те, що потрібно доставити до берега цивільних. Їх хвилями віднесло вглиб моря.

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В Одесі кількох українців віднесло у відкрите море і вони потребували допомоги рятувальників. Військові моряки оперативно змогли знайти їх і повернути на берег. Про це йдеться в Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

За даними командування, до них звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про порятунок цивільних. Їх хвилями винесло у відкрите море.

"Екіпаж одного з катерів національного флоту провів пошук і порятунок людей, які зазнали лиха на воді. П'ятеро цивільних осіб були успішно врятовані і доставлені до берега", — йдеться в повідомленні.

В Одесі моряки врятували цивільних, яких віднесло від берега Фото: ВМС ВСУ В Одесі моряки врятували цивільних, яких віднесло від берега Фото: ВМС ВСУ

Примітно, що кілька тижнів тому в Чорному морі стався схожий інцидент, коли українця хвилями віднесло від берега. Тоді також знадобилася допомога від військових моряків.

"У результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця і відпрацювали заходи з порятунку людини, яка опинилася за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано і доставлено на сушу", — писали у ВМС.

Українців тоді закликали не порушувати правила безпеки в морі та купатися лише в тих місцях, які були спеціально для цього підготовлені.

Нагадаємо, 2 червня під час шторму в одеській Аркадії змило в море 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області. Дівчина позувала для фото на пірсі, коли високі хвилі затягнули її в море. Друзі, які були з дівчиною, нічим не змогли їй допомогти.