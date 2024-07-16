Облился бензином и протестовал: во Львов мужчина планировал совершить самоподжог (видео)

В течение 30 минут правоохранители, спасатели и представитель Львовского горсовета общались с неизвестным, который облил себя бензином. Он заявил, что протестует против несправедливых судей, и поэтому решил совершить акцию.

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Неизвестный мужчина пришел с канистрой бензина к Ратуше во Львове и пытался пожаловаться городскому голове на неприятности с правоохранителями и судьями. С ним решили поговорить местные чиновники, прибыли спасатели, полицейские и врачи. О причинах самоподжога и о том, произошел ли он, рассказали в Telegram-канале "Blacklist Львов".

Первое сообщение о чрезвычайном происшествии появилось в сети около 12:30 16 июля. На видео с места событий можно увидеть неизвестного мужчину, который стоит возле здания Ратуши посреди площади Рынок в центре Львова. В руках у мужчины — красная канистра. В какой-то момент он облился жидкостью из канистры. Голоса на видео утверждают, что по запаху это бензин. Неизвестный пригрозил, что совершит самоподжог, и к нему вышел советник мэра города. Через несколько минут на площадь прибыли представители соответствующих служб — ГСЧС, Национальной полиции и врачи. Через полчаса после появления мужчины начались переговоры, рассказали в соцсети.

Выяснились причины, по которым неизвестный решил применить бензин. Он заявил, что самоподжогом пытался протестовать против "правоохранительной системы и приговоров судов". В итоге, его убедили отказаться от своей идеи.

"На данный момент мужчину переодели, угрозы его жизни нет", — в Telegram-канале привели заявление директора департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета" Евгения Бойко.

На страницах Facebook Львовского городского головы Андрея Садового, ГУ Национальной полиции во Львовской области и ГУ ГСЧС Львовской области нет комментариев относительно события в центре областного центра. Также неизвестно имя мужчины, который едва не устроил поджог перед Ратушей.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о самоподжоге, который в 2023 году совершил в 62-летний украинец в Польше. Мужчина прибыл в Генеральное консульство Украины, некоторое время постоял, а потом облился легковоспламеняющимся веществом и загорелся. Гражданина доставили в больницу, но спасти его не удалось: причины, которые толкнули к подобному поступку, выясняются польскими и украинскими следователями.

Были и другие самоподжоги, но — в России. В мае 2024 года это сделал россиянин из Санкт-Петербурга. Как заявили росСМИ, событие произошло возле военкомата, а причиной поджога официально назвали проблемы с девушкой и творческую личность пострадавшего.

Напоминаем, 18 мая в СМИ сообщили об акции протеста дальнобойщиков, которые перекрыли дорогу в Одесской области. Кроме того, на акции выходят родственники и друзья украинцев, которые находятся в плену РФ.