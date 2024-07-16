Облився бензином і протестував: у Львів чоловік планував зробити самопідпал (відео)

Протягом 30 хвилин правоохоронці, рятувальники та представник Львівської міськради спілкувались з невідомим, який облив себе бензином. Він заявив, що протестує проти несправедливих суддів, і тому вирішив вчинити акцію.

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Невідомий чоловік прийшов з каністрою бензину до Ратуші у Львові і намагався поскаржитись міському голові на неприємності з правоохоронцями та суддями. З ним вирішили поговорити місцеві чиновники, прибули рятувальники, поліцейські та лікарі. Про причини самопідпалу і про те, чи він стався, розповіли в Telegram-каналі "Blacklist Львів".

Перше повідомлення про надзвичайну подію з'явилось у мережі близько 12:30 16 липня. На відео з місця подій можна побачити невідомого чоловіка, який стоїть біля будинку Ратуші посеред площі Ринок у центрі Львова. В руках у чоловіка — червона каністра. У якийсь момент він облився рідиною з каністри. Голоси на відео стверджують, що за запахом це бензин. Невідомий пригрозив, що здійснить самопідпал, і до нього вийшов радник мера міста. За кілька хвилин на площу прибули представники відповідних служб — ДСНС, Національної поліції та лікарі. Через пів години після появи чоловіка почались перемовини, розповіли у соцмережі.

З'ясувались причини, через які невідомий вирішив застосувати бензин. Він заявив, що самопідпалом намагався протестувати проти "правоохоронної системи та вироків судів". В підсумку, його переконали відмовитись від своєї ідеї.

"На цей момент чоловіка переодягнули, загрози його життю немає", — в Telegram-каналі навели заяву директора департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради" Євгена Бойка.

На сторінках Facebook Львівського міського голови Андрія Садового, ГУ Національної поліції у Львівській області та ГУ ДСНС Львівської області немає коментарів щодо події у центрі обласного центру. Також невідомо ім'я чоловіка, який ледь не влаштував підпал перед Ратушею.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про самопідпал, який у 2023 році здійснив у 62-річний українець у Польщі. Чоловік прибув до Генерального консульства України, певний час постояв, а потім облився легкозаймистою речовиною та спалахнув. Громадянина доставили у лікарню, але врятувати його не вдалось: причини, які штовхнули до подібного вчинку, з'ясовуються польськими та українськими слідчими.

Були й інші самопідпали, але — у Росії. У травні 2024 року це зробив росіянин з Санкт-Петербурга. Як заявили росЗМІ, подія відбулась біля військкомату, а причиною підпалу офіційно назвали проблеми з дівчиною та творчу особистість постраждалого.

Нагадуємо, 18 травня у ЗМІ повідомили про акцію протесту далекобійників, які перекрили дорогу у Одеській області. Крім того, на акції виходять родичі та друзі українців, які перебувають у полоні РФ.