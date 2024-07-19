Жители Ивано-Франковска летом заплатили комуслуги за уборку снега: в мэрии ответили

Заместитель мэра города Михаил Смушак заявил, что так делают каждый год, чтобы зимой не пугать людей большой суммой за уборку снега.

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Жителям Ивано-Франковска, которых обслуживает коммунальное предприятие "Комфортный дом", в июне насчитали 3,19 грн за уборку снега. Об этом сообщило местное издание "Галка".

Внимание на необычную строку в квитанции за коммунальные услуги обратила жительница Ивано-Франковска Татьяна Тарахкалюк. Она опубликовала в своем фейсбуке фото платежки.

"Получили распечатку за июнь 2024 по "Комфортному дому", и оказывается у нас в июне месяце осуществляли уборку снега (п.14 — прошу заметить)!", — написала женщина.

Платежка за комуслуги Фото: Facebook

Заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Смушак отметил, что тариф рассчитывается на год вперед и включает в перечень все услуги, которые в течение года должно предоставлять коммунальное предприятие.

"Конечно, когда выпадет снег, КП будет обязано убирать снег. И они не будут отправлять отдельно за снег счет. Это называется накопительная система, чтобы потом зимой не взимать с людей бешеные суммы", — сказал Смушак.

По его словам, подобные расчеты, в которых содержится уборка снега летом, делаются каждый год.

Напомним, 19 июля во Львовской области полностью отменили отключение света.

17 июля Пенсионный фонд Украины сообщил, на какие коммунальные услуги предоставляется субсидия.