Мешканці Івано-Франківська влітку заплатили компослуги за прибирання снігу: у мерії відповіли

Заступник мера міста Михайло Смушак заявив, що так роблять щороку, аби взимку не лякати людей великою сумою за прибирання снігу.

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Мешканцям Івано-Франківська, яких обслуговує комунальне підприємство "Комфортний дім", у червні нарахували 3,19 грн за прибирання снігу. Про це повідомило місцеве видання "Галка".

Увагу на незвичний рядок у квитанції за комунальні послуги звернула мешканка Івано-Франківська Тетяна Тарахкалюк. Вона опублікувала у своєму фейсбуці фото платіжки.

"Отримали роздруківку за червень 2024 по "Комфортному домі", і виявляється в нас у червні місяці здійснювали прибирання снігу (п.14 — прошу зауважити)!", — написала жінка.

Платіжка за компослуги Фото: Facebook

Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак зазначив, що тариф розраховується на рік вперед і включає у перелік всі послуги, які протягом року має надавати комунальне підприємство.

"Звичайно, коли випаде сніг, КП буде зобов’язане прибирати сніг. І вони не будуть відправляти окремо за сніг рахунок. Це називається накопичувальна система, щоб потім взимку не стягувати з людей шалені суми", — сказав Смушак.

За його словами, подібні розрахунки, в яких міститься прибирання снігу влітку, робляться щороку.

Нагадаємо, 19 липня у Львівській області повністю скасували відключення світла.

17 липня Пенсійний фонд України повідомив, на які комунальні послуги надається субсидія.