Обрыв троса на аттракционе в Киеве: виновникам грозит серьезный срок, что известно

Киевская городская прокуратура три года назад пыталась остановить аттракцион на Днепре, пояснила пресс-секретарь ведомства. Однако суд постановил, что компании-инвестору совсем не обязательно иметь опыт такого рода опасных работ.

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В Печерском управления Национальной полиции открыли уголовное производство относительно инцидента в Киеве и гибели 20-летнего мужчины на троллее через Днепр. Виновники трагедии могут получить наказание до восьми лет тюрьмы. О возможном развитии событий пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова рассказала в эфире телемарафона.

Винокурова объяснила, что в момент трагедии на троллее было двое братьев. Старший брат добрался до берега, младший — утонул. Производство открыли по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 272 (нарушение выполнения работ с повышенной опасностью) и ч. 3 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая смерть человека). Максимальный срок наказания виновника — до восьми лет и штраф до 18 тыс. грн.

В эфире также обнародовали кадры, снятые после трагедии на Днепре. На видео показали реакцию мужчины, который работал на аттракционе — он не отреагировал на инцидент. Также можно увидеть, как выглядел конец оборванного троса.

Обрыв троса в Киеве — работник троллея 21 июля Фото: Скриншот Обрыв троса в Киеве — как выглядел трос 21 июля Фото: скриншот

Представительница Киевской городской прокуратуры напомнила, что в 2021 году ведомство подавало иск о результатах инвестиционного конкурса, который проводился КГГА. Прокуроры настаивали, что компания-победитель (название не указывается) не имеет опыта проведения опасных работ. Однако суд решил, что это не существенно и оставил в силе результаты конкурса. Иск подавали против КГГА, КП "Плесо", компании-инвестора и департамента КГГА, который проводил конкурс, пояснила Винокурова.

Обрыв троса в Киеве — комментарий Киевской областной прокуратуры, см. с 10:20

Обрыв троса на аттракционе в Киеве — детали

Отметим, 21 июля в соцсетях рассказали о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Киеве — на аттракционе возле пешеходного Паркового моста между Подолом и Трухановым островом. На видео с места событий можно увидеть, как два человека двигались через Днепр на тросах троллея. В какой-то момент одна фигура упала в воду. Первые сообщения утверждали, что это девушка, позже уточнили — мужчина. На место инцидента отправились спасатели, водолазы, но до ночи отыскать человека не смогли. Поиск продолжили 22 июля и в итоге вытащили тело на берег. Выяснилось, что погибший — 20-летний винничанин, который приехал в Киев на отдых. В сети показали момент обрыва: можно увидеть, как куски троса падают в воду и свидетели бросаются к Днепру, чтобы попытаться помочь пострадавшему.

Напоминаем, 21 июля представитель ГСЧС рассказал о количестве украинцев, которые погибли на водоемах с начала купального сезона. По его словам, речь идет о более 400 жертвах: это больше, чем за все предыдущие месяцы 2024 года.