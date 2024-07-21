Из-за алкоголя и недосмотра: в Украине с начала лета затонули 432 человека, — ГСЧС

Во время купального сезона утонуло больше украинцев, чем за предыдущие месяцы 2024 года, свидетельствуют данные ГСЧС. Среди причин гибели детей — недосмотр родителей.

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С июня по конец июля 2024 года в Украине во время отдыха на водоемах утонуло 432 человека. Основные причины того, что граждане не добрались до берега, — алкоголь и переоценка физических возможностей. О количестве утонувших детей и причинах чрезвычайных ситуаций во время отдыха на воде представитель ГСЧС Максим Береговенко рассказал в эфире телемарафона.

Максим Береговенко, как специалист отдела организации работы информационно-коммуникационной системы и контроля за объектами повышенной опасности ГСЧС, сообщил о жертвах купального сезона, который в Украине начался с июня. По его словам, в течение этого времени погибло 432 граждан, из них 63 — ребенка. Чиновник назвал три основные причины, по которым тонут взрослые: отдых в непредназначенных местах, невыполнение правил безопасности в воде и плавание после употребления алкоголя.

"С начала купального сезона, который начался в июне, к сожалению, наблюдается неутешительный рост количества погибших на водных объектах", — заявил он.

Причина гибели детей на водоемах — недосмотр родителей, заявил Береговенко. Специалист ГСЧС призвал украинцев соблюдать правила безопасности на воде, в частности — купаться только в предназначенных для этого местах, прозвучало в эфире телемарафона.

Отметим, 15 июля ГСЧС опубликовала статистику чрезвычайных происшествий, которые произошли на водоемах с начала 2024 года. В заметке службы указывается, что с января по июль утонуло 672 человека. Подсчеты показывают, что в течение купального сезона погибла две трети всех жертв воды. Среди утонувших — суммарно 76 детей: следовательно, подавляющее большинство — также жертвы купального сезона. В заметке спасателей указано, что только в течение двух дней, 13-14 июля, не стало 66 человек, из них 10 — несовершеннолетние.

Заявление ГСЧС — предупреждение о жертвах на водоемах летом 2024 года Фото: Скриншот

Между тем в мае 2024 года представитель ГПСУ сообщил об украинцах, которые утонули в реке Тиса, пытаясь незаконно выехать из страны во время военного положения и мобилизации. По его словам, погибло 28 человек, и еще семеро — жертвы горных перевалов.

Напоминаем, 21 июля спасатели рассказали об инциденте в Одесском морском порту, во время которого завалило людей в складском помещении. 19 июля они занимались последствиями российского удара по Николаеву, когда ракета взорвалась возле детской площадки.