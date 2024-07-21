Через алкоголь та недогляд: в Україні з початку літа затонули 432 людини, — ДСНС

Під час купального сезону потонуло більше українців, ніж за попередні місяці 2024 року, свідчать дані ДСНС. Серед причин загибелі дітей — недогляд батьків.

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З червня по кінець липня 2024 року в Україні під час відпочинку на водоймах потонуло 432 людини. Основні причини того, що громадяни не дістались до берега, — алкоголь та переоцінка фізичних можливостей. Про кількість потонулих дітей та причини надзвичайних ситуацій під час відпочинку на воді представник ДСНС Максим Береговенко розповів у ефірі телемарафону.

Максим Береговенко, як фахівець відділу організації роботи інформаційно-комунікаційної системи та контролю за об’єктами підвищеної небезпеки ДСНС, повідомив про жертви купального сезону, який в Україні почався з червня. З його слів, протягом цього часу загинуло 432 громадян, з них 63 — дитини. Посадовець назвав три основні причини, через які тонуть дорослі: відпочинок у непризначених місцях, невиконання правил безпеки у воді та плавання після вживання алкоголю.

"З початку купального сезону, який розпочався у червні, на жаль, спостерігається невтішне зростання кількості загиблих на водних об’єктах", — заявив він.

Причина загибелі дітей на водоймах — недогляд батьків, заявив Береговенко. Фахівець ДСНС закликав українців дотримуватись правил безпеки на воді, зокрема — купатись лише у призначених для цього місцях, пролунало в ефірі телемарафону.

Зазначимо, 15 липня ДСНС опублікувала статистику надзвичайних подій, які стались на водоймах з початку 2024 року. У дописі служби вказується, що з січня по липень потонуло 672 людини. Підрахунки показують, що протягом купального сезону загинула дві третини усіх жертв води. Серед потонулих — сумарно 76 дітей: отже, переважна більшість — також жертви купального сезону. У дописі рятувальників вказано, що лише протягом двох днів, 13-14 липня, не стало 66 людей, з них 10 — неповнолітні.

Заява ДСНС - попередження про жертв на водоймах влітку 2024 року Фото: Скриншот

Тим часом у травня 2024 року речник ДПСУ повідомив про українців, які потонули у річці Тиса, намагаючись незаконно виїхати з країни під час воєнного стану та мобілізації. З його слів, загинуло 28 людей, і ще семеро — жертви гірських перевалів.

Нагадуємо, 21 липня рятувальники розповіли про інцидент у Одеському морському порту, під час якого завалило людей у складському приміщенні. 19 липня вони займались наслідками російського удару по Миколаєву, коли ракета вибухнула біля дитячого майданчика.